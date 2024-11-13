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Политика 13 ноября 2024 21:47

Fox News: Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине

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Fox News: Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине
Избранный Президент США Дональд Трамп
Фото: kremlin.ru

Избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может в скором времени назначить специального посланника, который займется вопросом мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на многочисленные источники.

«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат <...> добиться мирного урегулирования», — приводит телеканал слова одного из своих собеседников (цитата по РИА Новости).

Fox News отмечает, что эта работа не будет оплачиваться, как не оплачивалась работа специального представителя Государственного департамента по Украине Курта Волкера (занимал этот пост во время первой каденции Трампа, с 2017 по 2019 год).

Ранее Дональд Трамп решил назначить Илона Маска и Вивека Рамасвами главами департамента по достижению госэффективности США.

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#Дональд Трамп #спецоперация
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