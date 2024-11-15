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Политика 15 ноября 2024 15:17

В Кремле «есть надежда» на возобновление диалога с США при Трампе

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В Кремле «есть надежда» на возобновление диалога с США при Трампе
Фото: пресс-служба Кремля

Россия рассчитывает на возобновление диалога с США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Однако она смотрит на ситуацию без «розовых очков», заявил The New York Times официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, полностью остановленное взаимодействие с Вашингтоном может начаться хотя бы «на более низком уровне». «Но в то же время мы не будем надевать розовые очки», — продолжил пресс-секретарь Президента России.

Песков обратил внимание, что предыдущие выступления Трампа могут оказаться лишь заявлениями в рамках предвыборной кампании и не иметь продолжения после того, как он займет Овальный кабинет.

#Дмитрий Песков #Дональд Трамп #США
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