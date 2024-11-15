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Трамп заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что конфликт на Украине пора завершать. Будущий хозяин Белого дома пообещал вести усердную работу по данному вопросу.
«Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому пора прекратиться. России и Украине пора остановиться», – цитирует Трампа РИА Новости.
В США 5 ноября состоялись президентские выборы, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков, в то время как для победы достаточно 270. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине и начало переговорного процесса.
Трамп уже занимал пост Президента США с 2017 по 2021 год.
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