Трамп заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что конфликт на Украине пора завершать. Будущий хозяин Белого дома пообещал вести усердную работу по данному вопросу.

«Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому пора прекратиться. России и Украине пора остановиться», – цитирует Трампа РИА Новости.

В США 5 ноября состоялись президентские выборы, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков, в то время как для победы достаточно 270. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине и начало переговорного процесса.

Трамп уже занимал пост Президента США с 2017 по 2021 год.