NYT: Власти Украины готовят общественное мнение к оставлению Бахмута

Власти Украины начали готовить общественное мнение к отступлению украинских войск из Артемовска (украинское название города — Бахмут) в Донбассе. Об этом пишут обозреватели газеты The New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер.

«Хотя российские войска не добились значительных территориальных успехов в ходе возобновленного наступления, они всё крепче сжимают клешни вокруг Бахмута», — замечают авторы издания.

«В прошлом месяце Президент Украины Владимир Зеленский поклялся, что Украина не отступит от Бахмута, назвав его „нашей крепостью“. Но в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности отступления», — констатируют колумнисты.

Военный аналитик Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, заметил в связи с этим накануне, что российские войска, несмотря на тяжелые, на его взгляд, потери, «медленно, но верно начали отвоевывать позиции» в Артемовске и его окрестностях.

Вместе с тем эксперт усомнился в большом военном значении вероятного успеха российской стороны. «Реальность такова, что если русские и захватят Бахмут, они захватят руины. Это город с минимальным стратегическим значением, в котором почти не осталось инфраструктуры <…>», — подчеркнул он.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) допустили, что украинские силы могут оставить Артемовск, чтобы избежать окружения. В свою очередь газета The Wall Street Journal написала, что российские войска за последние несколько месяцев сумели разгромить несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ около Бахмута.