ISW: Российские войска получили позиционное преимущество в некоторых частях Бахмута

Российским войскам удалось достичь определенного позиционного преимущества и совершить «обходной маневр», чтобы занять некоторые районы Артемовска (украинское название города — Бахмут), но вряд ли они смогут в ближайшее время окружить его. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

«Успехи россиян в Бахмуте были медленными и постепенными, и они не дают оснований полагать, что российские силы смогут окружить Бахмут в ближайшее время <…>. Скорее, россиянам удалось достаточно близко подойти к критически важным наземным коммуникационным линиям с северо-востока, чтобы угрожать украинским путям отхода <…>», — утверждают исследователи.

По мнению представителей ISW, российские военные намеревались окружить украинские силы в Артемовске, но «украинское командование дало понять, что, скорее отступит, чем позволит своим военным попасть в окружение».

«По оценкам ISW, вероятность отхода украинских сил гораздо выше, чем вероятность окружения, и украинцы, возможно, смогут удержать свои позиции в Бахмуте, если попытаются это сделать», — резюмируют специалисты института.

Бои в окрестностях Артемовска начались в мае прошлого года, с июля они приняли ожесточенный характер. На этой неделе основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Бахмут почти окружен. Накануне о сложной для Вооруженных сил Украины ситуации в районе Артемовска написала американская газета The New York Times.

Сегодня Народная милиция Донецкой народной республики заявила о взятии российскими войсками района железнодорожной станции Ступки на севере Бахмута. В первый раз о переходе его под контроль сил РФ сообщалось 27 февраля.