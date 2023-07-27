NYT: В США объявили о начале основной фазы контрнаступления Украины

Вооруженные силы Украины начали основную фазу контрнаступления. Они перебрасывают тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых обучены и оснащены на Западе. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона пишет газета New York Times.

Официальные лица напомнили о сообщениях Минобороны России о новых атаках ВСУ. Отметим, что официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал о них накануне в регулярной сводке, подчеркнув, что все атаки отражены, а позиции удержаны.

При этом в США эти атаки называют «подготовительной операцией к главному удару», предупреждая о подкреплении ВСУ.

«Выступая на условиях анонимности для обсуждения внутренних обсуждений, представители Белого дома и Пентагона заявили, что они с большим интересом наблюдают за возросшей активностью, и что украинские официальные лица сказали им, что новая операция, в случае успеха, продлится до трех недели», – пишет газета.

Оценка успешности атак для Киева «может занять всего несколько дней» так как очень быстро станет ясно, смогут ли они «изменить текущую динамику», отмечают военные эксперты, опрошенные изданием.

Напомним, накануне зарубежные СМИ писали, что западные эксперты обвинили в неудачном контрнаступлении ВСУ страны НАТО.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Запад очень разочарован тем, что у контрнаступления ВСУ нет никаких результатов. При этом, по его словам, с начала попыток украинских военных перейти в контрнаступление они потеряли более 26 тыс. человек (по данным на конец прошлой недели).