Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: Результатов контрнаступления Украины нет – Запад этим очень разочарован
На сегодняшний день нет никаких результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), завил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. Он подчеркнул, что Киеву не помогают «колоссальные ресурсы» и поставки западного оружия, которое по своему качеству зачастую уступает еще советским образцам вооружения.
«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов – во всяком случае пока – нет», – констатировал Президент (цитата по сайту Кремля).
При этом в киевский режим безрезультатно «вкачены» огромные ресурсы, ему направили танки, артиллерию, бронетехнику, ракеты, а также тысячи иностранных наемников и советников для прорыва фронта российской армии, добавил глава государства.
«Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально, – заявил он. – Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически».
«Хваленая» западная техника по тактико-техническим данным уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства, добавил Путин, подчеркнув, что ее в зоне проведения спецоперации российские военные успешно уничтожают.
Фото и видео: kremlin.ru
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»