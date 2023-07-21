Путин: Результатов контрнаступления Украины нет – Запад этим очень разочарован

На сегодняшний день нет никаких результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), завил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. Он подчеркнул, что Киеву не помогают «колоссальные ресурсы» и поставки западного оружия, которое по своему качеству зачастую уступает еще советским образцам вооружения.

«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов – во всяком случае пока – нет», – констатировал Президент (цитата по сайту Кремля).

При этом в киевский режим безрезультатно «вкачены» огромные ресурсы, ему направили танки, артиллерию, бронетехнику, ракеты, а также тысячи иностранных наемников и советников для прорыва фронта российской армии, добавил глава государства.

«Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально, – заявил он. – Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически».

«Хваленая» западная техника по тактико-техническим данным уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства, добавил Путин, подчеркнув, что ее в зоне проведения спецоперации российские военные успешно уничтожают.

Фото и видео: kremlin.ru