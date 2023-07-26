Newsweek: Западные эксперты обвинили НАТО в провале украинского контрнаступления

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «идет не по плану». Причинами такого «неуспеха» стали мощная российская оборона, а также негативное влияние НАТО, пишет Newsweek со ссылкой на западных экспертов. По их мнению, альянс вынудил Киев все время переносить начало контрнаступления, а также недостаточно внимания уделил поставкам оружия.

За первые две недели контрнаступления Украины до одной пятой техники, отправленной на поле боя, было повреждено или уничтожено. В то же время продвижение войск замедлилось, поскольку украинские войска продвинулись только на пять из 60 миль, необходимых им, чтобы выйти к морю, пишет издание.

Временные рамки летнего контрнаступления устанавливались на основе графика НАТО, а не Украины, заявил военный аналитик Аллан Орр. Он также признался, что «российские военные адаптировались быстрее, чем были обучены украинцы».

Его слова подтвердил научный сотрудник Болонского университета Николо Фасола. «Да, мы дали украинцам самое современное западное оружие, но у нас не было достаточно времени, чтобы обучить их тщательно и должным образом. Даже если на тактическом уровне у нас есть очень опытные украинские солдаты, которые могут очень быстро научиться использовать наше оружие, трудно интегрировать новое вооружение за очень короткое время», – сказал он.

Напомним, ранее Президент Владимир Путин заявил, что Запад очень разочарован тем, что у контрнаступления ВСУ нет никаких результатов. При этом, по его словам, с начала попыток украинских военных перейти в контрнаступление они потеряли более 26 тыс. человек.