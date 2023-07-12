Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
NYT узнала о продолжающихся в США дебатах о передаче ракет ATACMS
В администрации Президента США Джо Байдена продолжаются «тихие дебаты» относительно возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом со ссылкой на анонимных американских и европейских чиновников пишет газета The New York Times.
«ATACMS — одна из последних крупных систем вооружения, которые Киев хочет получить, а Соединенные Штаты не желают предоставлять», — констатирует издание.
В Пентагоне нежелание идти на этот шаг объяснили тем, что арсенал ATACMS относительно невелик и передача части из них Украине может поставить под угрозу боеготовность в других регионах. Представитель разработчика ракет — компании Lockheed Martin указала, что всего с 1980-х годов было изготовлено около 4 тыс. ATACMS.
Вместе с тем министр обороны Украины Алексей Резников накануне заверил журналистов, что не перестанет просить любые ракеты большой дальности у стран-союзников.
В тот же день о поставке украинской стороне крылатых ракет большой дальности SCALP, аналога британских Storm Shadow, объявил Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»