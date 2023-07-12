NYT узнала о продолжающихся в США дебатах о передаче ракет ATACMS

Пуск тактической ракеты M57A1 из РСЗО HIMARS

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В администрации Президента США Джо Байдена продолжаются «тихие дебаты» относительно возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом со ссылкой на анонимных американских и европейских чиновников пишет газета The New York Times.

«ATACMS — одна из последних крупных систем вооружения, которые Киев хочет получить, а Соединенные Штаты не желают предоставлять», — констатирует издание.

В Пентагоне нежелание идти на этот шаг объяснили тем, что арсенал ATACMS относительно невелик и передача части из них Украине может поставить под угрозу боеготовность в других регионах. Представитель разработчика ракет — компании Lockheed Martin указала, что всего с 1980-х годов было изготовлено около 4 тыс. ATACMS.

Вместе с тем министр обороны Украины Алексей Резников накануне заверил журналистов, что не перестанет просить любые ракеты большой дальности у стран-союзников.

В тот же день о поставке украинской стороне крылатых ракет большой дальности SCALP, аналога британских Storm Shadow, объявил Президент Франции Эмманюэль Макрон.

ATACMS — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться с помощью переданных Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 километров. Они примерно на 64 километра дальнобойнее уже поставленных британских и французских крылатых ракет.