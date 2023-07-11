Песков оценил последствия решения Макрона передать дальнобойные ракеты Украине

Решение Президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ракет дальнего действия Украине является ошибкой. Оно грозит тяжелыми последствиями для Киева, подчеркнул в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва не оставит этот шаг без ответа. К тому же новое оружие не поможет Украине переломить ход конфликта, а лишь утяжелит последствия для нее.

«Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — приводит заявление Пескова РИА Новости.

Ранее Президент Франции сообщил, что Париж передаст Киеву ракеты, «позволяющие наносить удары вглубь». Такое заявление Макрон сделал перед саммитом НАТО в Вильнюсе.