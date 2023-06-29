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Политика 29 июня 2023 22:23

WSJ: США близки к передаче ракет ATACMS на Украину

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Американские власти близки к согласованию поставки оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает РИА Новости.

«В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS», — заявил изданию высокопоставленный представитель оборонного ведомства Украины.

По данным издания, вопрос о поставках ракет уже проходит согласование на самом высоком уровне.

#Украина #ракеты #США
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