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WSJ: США близки к передаче ракет ATACMS на Украину
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Американские власти близки к согласованию поставки оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает РИА Новости.
«В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS», — заявил изданию высокопоставленный представитель оборонного ведомства Украины.
По данным издания, вопрос о поставках ракет уже проходит согласование на самом высоком уровне.
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