Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
NYT сообщила, почему США не передали РФ все данные об угрозе теракта в «Крокусе»
Чиновники из США не поделились с российскими коллегами всеми имеющимися данными о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», опасаясь, что Москва раскроет информантов американских спецслужб и методы их разведки. Об этом пишет The New York Times.
«Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили официальным лицам США поделиться какой-либо информацией о заговоре, кроме необходимой, из-за опасений, что российские власти могут узнать источники или методы их разведки», – написано в статье.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 143 человека. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам сказал Президент Владимир Путин. Глава государства также доложил, что были задержаны 11 человек, в том числе все четверо непосредственных участников теракта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»