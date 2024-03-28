NYT сообщила, почему США не передали РФ все данные об угрозе теракта в «Крокусе»

Чиновники из США не поделились с российскими коллегами всеми имеющимися данными о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», опасаясь, что Москва раскроет информантов американских спецслужб и методы их разведки. Об этом пишет The New York Times.

«Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили официальным лицам США поделиться какой-либо информацией о заговоре, кроме необходимой, из-за опасений, что российские власти могут узнать источники или методы их разведки», – написано в статье.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным, погибли 143 человека. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам сказал Президент Владимир Путин. Глава государства также доложил, что были задержаны 11 человек, в том числе все четверо непосредственных участников теракта.