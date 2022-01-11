NYT: Переговоры с США в Женеве стали своего рода победой для России

Состоявшиеся накануне в Женеве переговоры по гарантиям безопасности между делегациями РФ и США стали своего рода победой для российской стороны. Такое мнение высказали колумнисты газеты The New York Times Антон Трояновский и Дэвид Сагнер.

«Даже без каких-либо американских уступок переговоры в понедельник уже представляли собой своего рода победу Кремля, поскольку они внесли вопрос о расширении НАТО, давно вызывающем гнев [Президента России Владимира] Путина, в число первоочередных проблем, стоящих перед вашингтонскими политиками», — пояснили свою точку зрения публицисты.

Относительно ситуации вокруг Украины Трояновский и Сагнер заметили, что Россия пока не увеличила численность своих войск у границ этой страны, несмотря на прогнозы американской разведки. «Это свидетельствует о том, что президент Владимир Путин пока не принял окончательного решения о нападении», — предположили авторы NYT.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Вскоре должны пройти два оставшихся этапа переговоров. В Брюсселе 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).