«Нужно создать рабочую группу»: зоозащитники о решении проблем с бездомными животными

Для решения проблем, связанных с бездомными животными, в Татарстане необходимо создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с животными как домашними, так и беспризорными. Об этом заявил руководитель благотворительного фонда «Кот и Пес» Альберт Галиев.

«Очень грустно, что должна была произойти такая кровавая история, чтобы мы призадумались о том, как работает закон и как он контролируется», — с горечью заметил зоозащитник.

После нападения бродячих собак на 11-летнего мальчика в поселке Осиново способы обращения с бездомными животными оказались в центре внимания общества. Сейчас их регламентирует закон об ответственном обращении с животными. Согласно ему, беспризорных собак следует отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в среду обитания. Однако при попытках исполнить требования законодательства зоозащитники сталкиваются с рядом проблем.

Во-первых, это недостаточность финансирования, выделяемого на отлов и стерилизацию животных. По словам Галиева, сумма госконтракта не покрывает всех реальных затрат. Более того, деньги приюту выделяются уже после предоставления отчетов, а сами работы сначала выполняется на средства организации.

«В прошлом году контракт предусматривал содержание в приюте 5% отловленных животных. Это 16 собак, у нас же их осталось 120», — констатировал собеседник агентства.

Альберт Галиев уверен, что именно этим объясняется некачественная работа некоторых служб отлова. Как и любые коммерческие организации, частные службы стремятся извлечь прибыль из своей деятельности. Поэтому нередко возникают ситуации, когда отловленных собак не стерилизуют и даже не забирают в приют, а просто надевают на них бирки и выпускают в другом районе.

Контракт приюта «Кот и Пес» рассчитан до конца этого года, его сумма составляет 2 млн рублей. Но с учетом количества поступающих заявок эти деньги могут быть потрачены уже к сентябрю. После этого сотрудники организации продолжат выезжать на экстренные вызовы, но покрывать их расходы контракт уже не будет.

Тендер на следующий контракт муниципалитет объявит только в следующем году. Таким образом, практически полгода полноценно заниматься вопросом отлова животных никто не будет.

По мнению Галиева, для решения существующих проблем необходимо создать общественный совет или рабочую группу, которая будет регулировать все вопросы, связанные как с домашними, так и с бездомными животными. Аналогичные структуры уже функционируют в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

«Туда должны войти чиновники, ветеринары, зоозащитники, представители СМИ. Исполнение закона должно контролироваться, а все возникающие проблемы решаться максимально прозрачно», — заключил Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов республики организовать работу по отлову безнадзорных животных.