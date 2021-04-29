После нападения собаки на мальчика в Осиново завели уголовное дело

В Зеленодольском районе возбудили уголовное дело после нападения собаки на 11-летнего мальчика. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от и.о. официального представителя прокуратуры РТ Руслана Гусамова.

Ранее агентство сообщало о том, что в поселке Осиново бездомная собака напала на ребенка, его отвезли в ДРКБ. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, сейчас его оперируют медики.

По данному факту завели дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, следствие полагает, что инцидент произошел из-за плохой работы по отлову и содержанию бездомных животных неустановленных работников исполкома Осиновского сельского поселения, Главного управления ветеринарии РТ и др.