Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов организовать работу по отлову безнадзорных животных и дальнейшему их размещению в соответствующие приюты. Для этого Правительство РТ сформирует межмуниципальные учреждения, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Сегодня на совещании в Доме Правительства Рустам Минниханов отдельно остановился на инциденте, произошедшем в селе Осиново, где стая собак напала на 11-летнего ребенка. Мальчику сделали операцию и поместили в реанимацию.

«Президент строго поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных для дальнейшего их размещения в приюты, чтобы не допустить угрозы жизни людей, в особенности детей, которые в последнее время регулярно становятся жертвами безнадзорных животных», — сказала Галимова.

По ее словам, для организации системной работы будут созданы межмуниципальные приюты, за эту работу будет отвечать Правительство республики.

Только в 1-м квартале 2021 года от безнадзорных животных в республике пострадало 1 196 человек. Это статистика тех, кто обратился в медицинские учреждения. Показатель обращений пострадавших от безнадзорных животных вырос в 20 районах, больше всего — в шести районах республики.