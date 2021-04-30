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Ру Тат
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30 апреля 2021  23:48

Путин подписал закон, запрещающий изымать домашних животных за долги

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать домашних животных за долги их владельцев. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса. Теперь к имуществу, которое нельзя изымать, окажутся отнесены собаки, кошки и другие питомцы — в том случае, если они не используются в предпринимательской деятельности.

По словам одного из авторов законодательной инициативы — главы Комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, ранее запрещено было конфисковывать только сельскохозяйственных животных — племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птицу и пчел, а домашние считались имуществом.

В этом контексте, замечает РИА Новости, парламентарий напомнил о законе 2018 года. Он устанавливает, что животное — это не вещь, а «живое существо, испытывающее эмоции, в том числе боль и страдания».

путин владимир домашние животные
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