Нурлатский район Татарстана помогает пострадавшим от землетрясения в Турции

Делегация из Нурлатского района находится с поездкой в Турции, где помогает пострадавшим от землетрясения. Город Джейхан является побратимом Нурлата, именно поэтому нурлатцы направились в провинцию Адана, где расположен этот населенный пункт. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель НБФ «Булгар», руководитель казанского отделения ВКТ Фарид Фаизов.

Он рассказал, что Адана — далекий регион Турции, находится на границе с Сирией. Во время первого землетрясения там было разрушено восемь зданий. Тогда по поручению главы Нурлатского района Алмаза Ахметшина было решено направить в Джейхан представителей татарстанского города.

«Я в качестве руководителя Нурлатского землячества встречаюсь сегодня с мэром Джейхана. Мы везем помощь, денежные средства, закупим все необходимое для пострадавших, что попросят. Также будем обсуждать дальнейшее сотрудничество, чтобы оно осуществлялось не только на расстоянии и на бумаге, но и появились более теплые отношения между нашими людьми, молодежью, бизнес-сообществами», — поделился Фаизов.

Собеседник агентства подчеркнул, что если будет нужно, они смогут оказать и физическую помощь при разборе или завалах. По его мнению, помощь татарстанцев очень нужна и важна, так как многие турецкие города являются побратимами с городами Татарстана. Например, город Мерсин — побратим Нижнекамска, Тарсус с Азнакаево и т.д. Соглашение о сотрудничестве между Нурлатом и городом Джейхан в сфере расширения и укрепления дружбы, родственных связей и в других областях было заключено в 2012 году. За это время в Нурлате также несколько раз побывали гости из Турции.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, рано утром 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным с 1939 года. Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и готовность оказать помощь лидерам пострадавших от землетрясений Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Вечером того же дня отправился первый российский спецборт со спасателями.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихийного бедствия жителей Турции.