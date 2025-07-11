Нурлатская «районка» подарила велосипед почтальону

Фото предоставлено Галиной Трофимовой

Почтальон Раиса Бочкарева из села Средняя Камышла Нурлатского района Татарстана выиграла велосипед за лучшее выполнение плана по подписке на районную газету «Дуслык» («Дружба», «Туслах») на второе полугодие 2025 года.

Приз Раисе Бочкаревой вручила главный редактор «Нурлат-информа» Сирень Самерханова накануне профессионального праздника – Дня российской почты, который ежегодно отмечается во второе воскресенье июля.

«Мы очень рады поздравить вас с победой в конкурсе. Пусть ваши подписчики будут вам верны и с каждым годом их становится всё больше!» – обратилась она к победительнице.

Фото предоставлено Галиной Трофимовой

Раиса Бочкарева трудится почтальоном уже 11 лет. На ее участке три населенных пункта: Средняя Камышла, Красный Октябрь и Михайловка. Женщина признается, что победа – результат общего труда с начальником почтового отделения Ольгой Исаевой, а также следствие поддержки родных.

«Люди с удовольствием выписывают районку, ждут её. Правда, у меня и до этого был велосипед, но он уже старый. Теперь – новый, еще быстрее буду доставлять корреспонденцию. У нас в деревне всё надо успевать», – поделилась она.

Фото предоставлено Галиной Трофимовой

Помогает Раисе Борисовне и младшая дочь, которая учится в восьмом классе. Старшая – студентка четвертого курса медицинского университета в Чебоксарах. В свободное время почтальон занимается огородом, выращивает овощи и цветы, делает заготовки на зиму.

Начальник Нурлатского межрайонного почтамта Рафиз Ногуманов также поздравил коллектив.

«Очень приятно, что наш дружный коллектив не только выполняет планы по подписке, но и активно участвует в конкурсах. Спасибо «Нурлат-информу» за поддержку и сотрудничество. Надеемся продолжать работать также сообща», – сказал он.

Фото предоставлено Галиной Трофимовой

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