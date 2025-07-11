Шамиль Садыков: Будущее наших изданий – в умении находить свою аудиторию в каждом районе
Общий тираж «Татмедиа» на второе полугодие составил почти 195 тыс. экземпляров
Печатные издания АО «Татмедиа» продолжают оставаться значимым информационным ресурсом для жителей Татарстана, несмотря на снижение подписки. Генеральный директор Шамиль Садыков рассказал о причинах спада, новых форматах работы редакций, внедрении цифровых технологий и том, как медиахолдинг адаптируется к современным вызовам.
«Интерес к местной прессе сохраняется там, где работает почта»
– Шамиль Мухаметович, несмотря на прогнозы, результаты подписной кампании на второе полугодие оказались обнадеживающими. Как вы оцениваете итоги?
– Итоги, на мой взгляд, достаточно оптимистичные, особенно на фоне тех тревожных прогнозов, которые звучали в начале подписной кампании. Да, мы фиксируем снижение: по итогам второго полугодия подписка сократилась на 8,3%. Однако Республика Татарстан по-прежнему демонстрирует устойчивый интерес к печатной прессе – как в городах, так и в сельской местности.
Представьте: совокупный печатный тираж изданий АО «Татмедиа» сегодня составляет почти 195 тысяч экземпляров. Это значит, что десятки и сотни тысяч жителей Татарстана продолжают читать газеты и журналы и печатные СМИ остаются важным каналом массовой коммуникации в республике.
Особенно радует, что почти 100 тысяч экземпляров районных и городских газет распространяются именно через систему подписки. Это свидетельствует о высоком спросе на бумажные издания в районах и сельских поселениях. Газета для многих остается не просто источником новостей, а связующим звеном с родной землей и местным сообществом.
– Несмотря на общее снижение, некоторые издания показывают рост. Какие тенденции вы считаете особенно показательными?
– Да, мы видим, что, несмотря на общую тенденцию падения, более десяти районных газет показали рост подписки. Еще порядка десяти изданий сохранили стабильные подписные тиражи на уровне прошлого года. Это важный сигнал: интерес к местной прессе сохраняется и укрепляется там, где налажена системная работа.
Особенно стоит отметить четыре района, где зафиксирован высокий охват населения. Например, «Алькеевские вести» сегодня читают 60% жителей района. Это очень серьезная цифра – фактически шесть из десяти человек в районе держат в руках нашу газету. Высокие показатели охвата также у газет в Кайбицком, Балтасинском и Тетюшском районах. Там издания остаются главным информационным ресурсом для местного населения.
Я убежден: этот успех напрямую связан с эффективной работой почтовых отделений на местах. В тех районах, где выстроена четкая система доставки, где в каждой деревне работает почтальон, где жители вовремя получают свежий номер, – там сохраняется высокий уровень доверия и подписки. Это очень важная и наглядная зависимость: эффективность почтовой инфраструктуры – это и есть залог сохранения аудитории для районной прессы.
«Цифровая трансформация – ключ к сохранению аудитории»
– Тиражи через «Почту России» сократились на 11%. Как вы компенсируете это снижение?
– Да, действительно, мы видим сокращение подписки именно через систему «Почты России». Это вызов, с которым нам приходится работать. Единственный возможный путь в этой ситуации – активное развитие альтернативной подписки.
Мы ищем и находим новые маршруты доставки: через сельские советы, библиотеки, учреждения культуры – там, где жители по-прежнему хотят получать и читать нашу газету, но, к сожалению, по каким-то причинам не могут оформить доставку через традиционные каналы.
Иногда причина проста: в населенном пункте не работает отделение связи или отсутствует почтальон. В таких случаях мы берем инициативу в свои руки и выстраиваем собственные схемы доставки. Это непросто, но востребованность районной прессы остается высокой, и мы обязаны обеспечить доступность информации для наших читателей.
– Как вы оцениваете перспективы развития районной и республиканской прессы в условиях сокращения читательской аудитории?
– Единственный реальный путь развития в нынешней ситуации – это активное освоение цифровой среды. Когда объективно уменьшается число людей, читающих печатную прессу, районным и республиканским редакциям важно находить свою аудиторию в интернете, в социальных сетях, максимально использовать возможности онлайн-платформ. Мы уже несколько лет ведем целенаправленную цифровую трансформацию.
Речь идет не просто о публикации текстов на сайтах – задача шире: нужно перестроить структуру работы редакций. Мы меняем штатное расписание, вводим новые должности. В редакциях появляются люди, которые занимаются созданием современного контента: карточек, инфографики, видеороликов. Мы стараемся адаптировать материалы под интересы цифрового читателя – делать их доступными, наглядными, интересными.
«ИИ снимает рутину и освобождает время для творчества»
– Насколько активно вы внедряете искусственный интеллект в работу редакций?
– Сегодня искусственный интеллект становится важным помощником для журналистов. Он позволяет снимать рутинную нагрузку – автоматически расшифровывать интервью, переводить материалы, собирать и структурировать информацию. Это экономит время и ресурсы, освобождает сотрудников для творческих задач.
Многие редакции уже активно используют ИИ в повседневной работе. Конечно, это только инструментарий, но очень мощный. Он также помогает редакциям ускоряться, быстрее доносить важную информацию до своих читателей.
Мы видим будущее наших изданий в том, чтобы найти себя, свою аудиторию в каждом районе, в каждом населенном пункте – и максимально дойти до каждого человека, используя для этого все доступные и эффективные инструменты.
– Какие шаги предпринимает «Татмедиа» для подготовки кадров к новым цифровым вызовам?
– В рамках нашей медиашколы в этом году мы запустили несколько новых обучающих направлений. Они реализуются на платформе GetCourse и охватывают ключевые компетенции, востребованные в современной медиасреде.
Это, в частности, курсы по созданию инфографики, обучающие программы по работе с нейросетями, а также направления, связанные с видеопроизводством. Сейчас в этих направлениях идет большая обучающая работа, и мы видим в этом серьезный потенциал.
«Наши журналы можно купить в пару кликов»
– Какие новые методы распространения печатных изданий вы внедряете, чтобы сохранить и расширить аудиторию?
– Печатная пресса по-прежнему остается важной частью нашей медиасистемы, и мы активно развиваем альтернативные каналы распространения. У нас выстроена система работы с маркетплейсами – наши журналы доступны на Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркете. Это значит, что любой желающий может приобрести печатные издания в любой точке страны – быстро, удобно, в пару кликов.
Кроме того, в Казани мы установили вендинговые автоматы в ключевых точках – в крупных торговых центрах, на станциях метро, железнодорожном вокзале и в аэропорту. Журналы «Татмедиа» можно купить прямо «на ходу». Этот канал продаж показывает хорошие результаты, и мы планируем его развивать дальше, чтобы сделать наши издания максимально доступными.