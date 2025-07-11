Шамиль Садыков: Будущее наших изданий – в умении находить свою аудиторию в каждом районе

Печатные издания АО «Татмедиа» продолжают оставаться значимым информационным ресурсом для жителей Татарстана, несмотря на снижение подписки. Генеральный директор Шамиль Садыков рассказал о причинах спада, новых форматах работы редакций, внедрении цифровых технологий и том, как медиахолдинг адаптируется к современным вызовам.





Шамиль Садыков: «Республика Татарстан по-прежнему демонстрирует устойчивый интерес к печатной прессе – как в городах, так и в сельской местности»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Интерес к местной прессе сохраняется там, где работает почта»

– Шамиль Мухаметович, несмотря на прогнозы, результаты подписной кампании на второе полугодие оказались обнадеживающими. Как вы оцениваете итоги?

– Итоги, на мой взгляд, достаточно оптимистичные, особенно на фоне тех тревожных прогнозов, которые звучали в начале подписной кампании. Да, мы фиксируем снижение: по итогам второго полугодия подписка сократилась на 8,3%. Однако Республика Татарстан по-прежнему демонстрирует устойчивый интерес к печатной прессе – как в городах, так и в сельской местности.

Представьте: совокупный печатный тираж изданий АО «Татмедиа» сегодня составляет почти 195 тысяч экземпляров. Это значит, что десятки и сотни тысяч жителей Татарстана продолжают читать газеты и журналы и печатные СМИ остаются важным каналом массовой коммуникации в республике.

Особенно радует, что почти 100 тысяч экземпляров районных и городских газет распространяются именно через систему подписки. Это свидетельствует о высоком спросе на бумажные издания в районах и сельских поселениях. Газета для многих остается не просто источником новостей, а связующим звеном с родной землей и местным сообществом.

– Несмотря на общее снижение, некоторые издания показывают рост. Какие тенденции вы считаете особенно показательными?

– Да, мы видим, что, несмотря на общую тенденцию падения, более десяти районных газет показали рост подписки. Еще порядка десяти изданий сохранили стабильные подписные тиражи на уровне прошлого года. Это важный сигнал: интерес к местной прессе сохраняется и укрепляется там, где налажена системная работа.

Особенно стоит отметить четыре района, где зафиксирован высокий охват населения. Например, «Алькеевские вести» сегодня читают 60% жителей района. Это очень серьезная цифра – фактически шесть из десяти человек в районе держат в руках нашу газету. Высокие показатели охвата также у газет в Кайбицком, Балтасинском и Тетюшском районах. Там издания остаются главным информационным ресурсом для местного населения.

Я убежден: этот успех напрямую связан с эффективной работой почтовых отделений на местах. В тех районах, где выстроена четкая система доставки, где в каждой деревне работает почтальон, где жители вовремя получают свежий номер, – там сохраняется высокий уровень доверия и подписки. Это очень важная и наглядная зависимость: эффективность почтовой инфраструктуры – это и есть залог сохранения аудитории для районной прессы.

«Совокупный печатный тираж изданий АО «Татмедиа» сегодня составляет почти 195 тысяч экземпляров» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цифровая трансформация – ключ к сохранению аудитории»

– Тиражи через «Почту России» сократились на 11%. Как вы компенсируете это снижение?

– Да, действительно, мы видим сокращение подписки именно через систему «Почты России». Это вызов, с которым нам приходится работать. Единственный возможный путь в этой ситуации – активное развитие альтернативной подписки.

Мы ищем и находим новые маршруты доставки: через сельские советы, библиотеки, учреждения культуры – там, где жители по-прежнему хотят получать и читать нашу газету, но, к сожалению, по каким-то причинам не могут оформить доставку через традиционные каналы.

Иногда причина проста: в населенном пункте не работает отделение связи или отсутствует почтальон. В таких случаях мы берем инициативу в свои руки и выстраиваем собственные схемы доставки. Это непросто, но востребованность районной прессы остается высокой, и мы обязаны обеспечить доступность информации для наших читателей.

«Мы видим сокращение подписки именно через систему «Почты России». Это вызов, с которым нам приходится работать» Фото: © «Татар-информ»

– Как вы оцениваете перспективы развития районной и республиканской прессы в условиях сокращения читательской аудитории?

– Единственный реальный путь развития в нынешней ситуации – это активное освоение цифровой среды. Когда объективно уменьшается число людей, читающих печатную прессу, районным и республиканским редакциям важно находить свою аудиторию в интернете, в социальных сетях, максимально использовать возможности онлайн-платформ. Мы уже несколько лет ведем целенаправленную цифровую трансформацию.

Речь идет не просто о публикации текстов на сайтах – задача шире: нужно перестроить структуру работы редакций. Мы меняем штатное расписание, вводим новые должности. В редакциях появляются люди, которые занимаются созданием современного контента: карточек, инфографики, видеороликов. Мы стараемся адаптировать материалы под интересы цифрового читателя – делать их доступными, наглядными, интересными.

«Будущее наших изданий в том, чтобы найти себя, свою аудиторию в каждом районе, в каждом населенном пункте – и максимально дойти до каждого человека» Фото: © «Татар-информ»

«ИИ снимает рутину и освобождает время для творчества»

– Насколько активно вы внедряете искусственный интеллект в работу редакций?

– Сегодня искусственный интеллект становится важным помощником для журналистов. Он позволяет снимать рутинную нагрузку – автоматически расшифровывать интервью, переводить материалы, собирать и структурировать информацию. Это экономит время и ресурсы, освобождает сотрудников для творческих задач.

Многие редакции уже активно используют ИИ в повседневной работе. Конечно, это только инструментарий, но очень мощный. Он также помогает редакциям ускоряться, быстрее доносить важную информацию до своих читателей.

Мы видим будущее наших изданий в том, чтобы найти себя, свою аудиторию в каждом районе, в каждом населенном пункте – и максимально дойти до каждого человека, используя для этого все доступные и эффективные инструменты.

– Какие шаги предпринимает «Татмедиа» для подготовки кадров к новым цифровым вызовам?

– В рамках нашей медиашколы в этом году мы запустили несколько новых обучающих направлений. Они реализуются на платформе GetCourse и охватывают ключевые компетенции, востребованные в современной медиасреде.

Это, в частности, курсы по созданию инфографики, обучающие программы по работе с нейросетями, а также направления, связанные с видеопроизводством. Сейчас в этих направлениях идет большая обучающая работа, и мы видим в этом серьезный потенциал.

«В Казани установили вендинговые автоматы в ключевых точках – в крупных торговых центрах, на станциях метро, железнодорожном вокзале и в аэропорту» Фото: © «Татар-информ»

«Наши журналы можно купить в пару кликов»

– Какие новые методы распространения печатных изданий вы внедряете, чтобы сохранить и расширить аудиторию?

– Печатная пресса по-прежнему остается важной частью нашей медиасистемы, и мы активно развиваем альтернативные каналы распространения. У нас выстроена система работы с маркетплейсами – наши журналы доступны на Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркете. Это значит, что любой желающий может приобрести печатные издания в любой точке страны – быстро, удобно, в пару кликов.

Кроме того, в Казани мы установили вендинговые автоматы в ключевых точках – в крупных торговых центрах, на станциях метро, железнодорожном вокзале и в аэропорту. Журналы «Татмедиа» можно купить прямо «на ходу». Этот канал продаж показывает хорошие результаты, и мы планируем его развивать дальше, чтобы сделать наши издания максимально доступными.