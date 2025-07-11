Восемь районных газет Татарстана увеличили подписку на второе полугодие 2025 года
Восемь районных газет Татарстана смогли увеличить подписной тираж на второе полугодие 2025 года. Такие данные приводит АО «Татмедиа» по итогам завершившейся подписной кампании.
Наибольший рост зафиксирован у изданий «Ютазы таңы», «Ютазинская новь» (Ютазинский район) – рост составил 110,4%. Существенный прирост также показали газеты «Авыл офыклары», «Сельские горизонты» (Рыбно-Слободский район) – 108,3%, «Әлмәт таңнары» (Альметьевск) – 108,1%, «Знамя труда» (Альметьевск) – 103%.
Небольшой, но стабильный рост продемонстрировали «Менделеевские новости», «Менделеевск яңалыклары» (Менделеевский район) – 101,9%, «Хезмәткә дан», «Слава труду» (Бавлы) – 101,3%, «Теләче» (Тюлячинский район) – 101,1% и «Яшел Үзән» (Зеленодольск) – также 101,1%.
Ряд «районок» сохранили стабильный тираж. Среди них – «Әлки хәбәрләре», «Алькеевские вести» (Алькеевский район), «Зәй офыклары» (Заинск), «Зеленодольская правда» (Зеленодольск), «Якты юл», «Светлый путь» (Тукаевский район), «Волжские зори», «Идел таңнары» (Камское Устье), «Новый Зай» (Заинск), «Авыл утлары» и «Сельские огни» (Муслюмовский район).
«Особенно стоит отметить четыре района, где зафиксирован высокий охват населения. Например, «Алькеевские вести» сегодня читают 60% жителей района. Это очень серьезная цифра – фактически шесть из десяти человек в районе держат в руках нашу газету. Высокие показатели охвата также у газет в Кайбицком, Балтасинском и Тетюшском районах. Там издания остаются главным информационным ресурсом для местного населения», – прокомментировал «Татар-информу» итоги подписной кампании генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
Более подробно читайте в интервью: «Шамиль Садыков: Будущее наших изданий – в умении находить свою аудиторию в каждом районе».