Общий тираж изданий АО «Татмедиа» на второе полугодие – почти 195 тыс. экземпляров

По итогам подписной кампании на второе полугодие 2025 года общий печатный тираж газет и журналов АО «Татмедиа» с учетом альтернативной подписки и розничных продаж составил 194 856 экземпляров.

Несмотря на общее снижение подписки на 8,3% по сравнению с прошлым годом, печатные издания остаются востребованными среди читателей Татарстана и за его пределами.

«Итоги, на мой взгляд, достаточно оптимистичные, особенно на фоне тех тревожных прогнозов, которые звучали в начале подписной кампании. Да, мы фиксируем снижение: по итогам второго полугодия подписка сократилась на 8,3%. Однако Республика Татарстан по-прежнему демонстрирует устойчивый интерес к печатной прессе – как в городах, так и в сельской местности», – прокомментировал результат подписной кампании генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Самые популярные издания республики – газета «Казанские ведомости», которая стабильно сохраняет тираж более 19 тыс. экземпляров, и «Шәһри Казан» с тиражом более 6 тыс. экземпляров. Активно читают издания «Дуслык», «Маяк», «Алькеевские вести», «Нократ», «Зеленодольская правда», «Трудовая слава», «Хезмәт», «Челнинские известия», тиражи которых превышают 3 тыс. экземпляров.

В то же время общий подписной тираж журналов снизился на 12,9%, хотя выросли тиражи журналов «Казань» и «Майдан».

Издания компании активно распространяются не только в Татарстане, но и в других регионах России. Наибольшее количество подписчиков за пределами республики имеют журналы «Сөембикә», «Казан утлары», «Чаян» и газета «Шәһри Казан». Среди регионов с самой высокой подпиской – Москва и Московская область, Республика Башкортостан, Самарская, Саратовская и Свердловская области, Пермский край.

Для удобства читателей печатные издания доступны через популярные маркетплейсы – Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет – и вендинговые автоматы в ключевых местах Казани, что позволяет быстро и удобно приобретать любимые газеты и журналы.

Более подробно о положении печатной прессы в Татарстане читайте в интервью Шамиль Садыков: Будущее наших изданий – в умении находить свою аудиторию в каждом районе.