Нуланд заявила, что США опасаются захвата объектов биологических исследований на Украине

США стараются не допустить попадания в руки российских сил материалов, которые накопились на объектах биологических исследований на Украине, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», — пояснила Нуланд.

Ранее Министерство обороны России показало в презентацию о том, что Соединенные Штаты вложили более 200 миллионов долларов в работу биологических лабораторий на Украине, участвующих в американской военно-биологической программе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в связи с этими фактами не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, призывал Соединенные Штаты прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав ДНР и ЛНР, призвавших Россию защитить Донбасс от украинских атак.

Ранее Нуланд заявила, что санкции Запада будут сняты тогда, когда Россия прекратит спецоперацию на Украине.