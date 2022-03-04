news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
4 марта 2022  09:20

Нуланд заявила, что Россия должна завершить спецоперацию и отстроить Украину

news_top_970_100

Санкции Запада будут сняты тогда, когда Россия прекратит спецоперацию на Украине. Об этом со ссылкой на заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд сообщает ТАСС.

Помимо этого, заявила она, Россия должна помочь «отстроить Украину, восстановить мир и признать суверенитет и территориальную целостность данной страны».

Нуланд полагает, что сейчас своими действиями Россия фактически «отрицает само право Украины на существование».

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее руководство народных республик обратилось к РФ за помощью в отражении украинских атак, и утром 24 февраля Путин выступил с заявлением о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

В связи с этим Запад ужесточил санкции против России, согласовав самый крупный пакет ограничений в истории.

#санкции #Украина #спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное