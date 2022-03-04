Нуланд заявила, что Россия должна завершить спецоперацию и отстроить Украину

Санкции Запада будут сняты тогда, когда Россия прекратит спецоперацию на Украине. Об этом со ссылкой на заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд сообщает ТАСС.

Помимо этого, заявила она, Россия должна помочь «отстроить Украину, восстановить мир и признать суверенитет и территориальную целостность данной страны».

Нуланд полагает, что сейчас своими действиями Россия фактически «отрицает само право Украины на существование».

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее руководство народных республик обратилось к РФ за помощью в отражении украинских атак, и утром 24 февраля Путин выступил с заявлением о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

В связи с этим Запад ужесточил санкции против России, согласовав самый крупный пакет ограничений в истории.