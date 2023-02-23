Нуланд: США готовы хоть завтра начать переговоры с Россией по вопросам ДСНВ

Соединенные Штаты готовы хоть завтра начать переговоры с Россией по вопросам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если к этому готова российская сторона. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью ТАСС.

«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — сообщила дипломат, отвечая на вопрос, готова ли американская сторона к переговорам без обвинений и предварительных условий.

Нуланд также в очередной раз заметила, что Штаты считают приостановку действия соглашения «безответственной». «США и Россия несут большую ответственность перед всем миром за поддержание безопасности ядерных арсеналов. И мы должны выполнять свою работу», — подчеркнула заместитель госсекретаря по политическим делам.

Ранее Виктория Нуланд выражала уверенность, что «Россия сейчас не в том состоянии, чтобы модифицировать свое ядерное оружие», и отмечала, что США тоже «не заинтересованы и не планируют» заниматься этим.

О том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, в послании Федеральному Собранию объявил 21 февраля Президент РФ Владимир Путин. Он также потребовал от Министерства обороны и Росатома быть готовыми к испытаниям ядерного оружия.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает, что Россия и США сокращают свои стратегические ядерные силы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.