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Нуланд: США готовы хоть завтра начать переговоры с Россией по вопросам ДСНВ
Соединенные Штаты готовы хоть завтра начать переговоры с Россией по вопросам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если к этому готова российская сторона. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью ТАСС.
«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — сообщила дипломат, отвечая на вопрос, готова ли американская сторона к переговорам без обвинений и предварительных условий.
Нуланд также в очередной раз заметила, что Штаты считают приостановку действия соглашения «безответственной». «США и Россия несут большую ответственность перед всем миром за поддержание безопасности ядерных арсеналов. И мы должны выполнять свою работу», — подчеркнула заместитель госсекретаря по политическим делам.
Ранее Виктория Нуланд выражала уверенность, что «Россия сейчас не в том состоянии, чтобы модифицировать свое ядерное оружие», и отмечала, что США тоже «не заинтересованы и не планируют» заниматься этим.
О том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, в послании Федеральному Собранию объявил 21 февраля Президент РФ Владимир Путин. Он также потребовал от Министерства обороны и Росатома быть готовыми к испытаниям ядерного оружия.
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