Нуланд: США не собираются возобновлять ядерные испытания

Соединенные Штаты не собираются возобновлять ядерные испытания после решения России о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью газете The Washington Post.

По словам дипломата, Штаты сейчас пытаются понять, что на практике будет означать сделанный РФ шаг. Кроме того, она предположила, что решение Президента России Владимира Путина было рассчитано на внутреннюю аудиторию.

«Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций и к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения», — заверила заместитель госсекретаря по политическим вопросам.

Кроме того, Нуланд выразила уверенность, что «Россия сейчас не в том состоянии, чтобы модифицировать свое ядерное оружие». «<...> и мы, честно говоря, не заинтересованы и не планируем делать этого», — добавила она.

О том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, в послании Федеральному Собранию объявил 21 февраля Президент РФ. Он также потребовал от Министерства обороны и Росатома быть готовыми к испытаниям ядерного оружия.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает, что Россия и США сокращают свои стратегические ядерные силы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.