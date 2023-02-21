Путин: Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к испытаниям ядерного оружия

Россия проведет испытания ядерного оружия в том случае, если первыми это сделают Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

«Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», – сказал глава государства.

Путин сообщил, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. «В том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть», – отметил он.

В связи с этим он обратился к Министерству обороны России и «Росатому», заявив, что они должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем», – заверил он.

«И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем всю подноготную, знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в Соединенных Штатах», – добавил Путин.

Также он сообщил, что подписал приказ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.