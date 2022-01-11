Нуланд: США готовы к продолжению переговоров с Россией

Соединенные Штаты хотят продолжения переговоров с Россией, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, предыдущая встреча была конструктивной и необходимой.

«Мы полагаем, что обмен взглядами, который мы провели с российской стороной, был конструктивным и его стоило провести. Мы хотим продолжения этих переговоров и мы готовы к этому», — заявила она на брифинге.

Напомним, что в понедельник в Женеве состоялись переговоры России и США по гарантиям безопасности, продлившиеся более семи часов.

Как сообщил после них замглавы МИД Сергей Рябков, который возглавлял российскую делегацию, ключевым вопросом встречи стало нерасширение НАТО на восток. Также до американской стороны было донесено: России нужны твердые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. При этом достигнуть баланса в отношении с альянсом можно без отказа от требований РФ, полагает он.