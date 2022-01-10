Рябков: Баланс интересов с НАТО можно найти и без отказа от требований РФ

Россия не намерена отступать от своих требований по гарантиям безопасности, так как баланс интересов РФ и НАТО можно найти, не обходя выдвинутые предложения. Об этом после переговоров, прошедших в Женеве, рассказал глава российской делегации — замглавы МИД Сергей Рябков.

«В нашей шкале приоритетов упомянутые мной три направления представляют собой требования, от которых мы не можем отступить. Я уверен в том, что общий, устраивающий всех баланс интересов, баланс интересов между Россией, с одной стороны, и с натовской группой — с другой, может быть найден и при такой диспозиции», — подчеркнул представитель России.

По его словам, это первый в его практике случай, когда в российских документах для США и НАТО присутствовали требования, сформулированные «настолько прямо, твердо и без элементов недопустимой в данном случае двусмысленности».

«Нас упрекают в том, что это попытка оказать давление. Это можно называть как угодно. По большому счету, это стремление положить в прямом смысле слова карты на стол и показать, что мы говорим и делаем то, что думаем. Дипломатия, разумеется, предполагает какие-то компромиссы и баланс интересов. И в данном случае поиск такого баланса интересов тоже возможен», — приводит его слова ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что американская сторона не согласна с требованием России по ограничению на прием стран в НАТО.