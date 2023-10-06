КВЗ готовится к началу летных испытаний импортозамещенного «Ансата»

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Казанский вертолетный завод работает над опытным образцом импортозамещенного вертолета «Ансат» и готовится к летным испытаниям. Об этом рассказали Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время его посещения экспозиции III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в «Казань Экспо».

Выставочную площадку узбекистанский лидер посетил вместе с Раиса РТ Рустамом Миннихановым и главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. О преимуществах воздушного судна и о работе по импортозамещению гостям рассказал гендиректор казанского предприятия Владимир Гинсбург.

«Сегодня проводится изготовление опытного образца и подготовка к началу летных испытаний Ансата в импортозамещенном облике с новыми отечественными двигателями. Работы ведутся на базе модернизированного Ансата, сертифицированного в конце 2022 года, с увеличенной дальностью полета до 660 км, а с дополнительным топливным баком до 800 км», — приводятся слова Гинсбурга на сайте холдинга «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех»).

Напомним, Казанский вертолетный завод пообещал в 2024 году завершить программу импортозамещения.