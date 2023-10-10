Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гендиректор КВЗ Владимир Гинсбург покинул пост
Гендиректор входящего в холдинг «Вертолеты России» Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург покинул должность по собственному желанию, сообщает пресс-служба предприятия.
Напомним, Гинсбург руководил вертолетным заводом с 2021 года. До этого он возглавлял «Казанский электротехнический завод». Данную должность он занимал с 2004 года.
Владимир Гинсбург родился 3 августа 1954 года в поселке Красная Поляна Кировской области. Окончив в 1982 году Казанский химико-технологический институт имени Кирова, он за 12 лет прошел путь от ученика слесаря до заместителя директора. Имеет звания Заслуженного машиностроителя Республики Татарстан и России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»