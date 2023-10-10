Гендиректор КВЗ Владимир Гинсбург покинул пост

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Гендиректор входящего в холдинг «Вертолеты России» Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург покинул должность по собственному желанию, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, Гинсбург руководил вертолетным заводом с 2021 года. До этого он возглавлял «Казанский электротехнический завод». Данную должность он занимал с 2004 года.

Владимир Гинсбург родился 3 августа 1954 года в поселке Красная Поляна Кировской области. Окончив в 1982 году Казанский химико-технологический институт имени Кирова, он за 12 лет прошел путь от ученика слесаря до заместителя директора. Имеет звания Заслуженного машиностроителя Республики Татарстан и России.