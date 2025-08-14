Новый сезон Казанского ТЮЗа откроет 18 сентября премьера «Человек в футляре»

Казанский театр юного зрителя откроет 93-й сезон 18 сентября. Новый сезон стартует премьерой в постановке главного режиссера театра Радиона Букаева «Человек в футляре» по одноименному произведению Антона Чехова.

Поскольку в здании Казанского ТЮЗа продолжается реконструкция, а театр второй сезон будет работать в разъездном режиме, открытие сезона и премьера пройдут в Доме актера имени Салимжанова (ул. Щапова, 37). Спектакль «Человек в футляре», к слову, станет посвящением юбилею заслуженного артиста Татарстана Александра Яндаева.

«Читки «Человека в футляре» прошли еще в конце сезона, сейчас наш театр вышел из отпуска, и уже идет активный репитиционный процесс постановки», – уточнили по запросу «Татар-информа» в Казанском ТЮЗе.

Ранее «Татар-информ» цитировал главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева: «Это будет история про то, как важно не уйти в футляр, а сохранять в себе внутреннего ребенка. Внутреннего озорника».

Еще одной премьерой и бенефисом сезона станет спектакль «Село Степанчиково» по произведению Федора Достоевского. Эту большую драматическую работу театр приурочил к юбилею народного артиста Татарстана Романа Ерыгина. Постановку «Села Степанчиково» осуществит Анастасия Чернятьева, ранее создавшая для Казанского ТЮЗа спектакль «Чучело.Квартирник».

Премьеру наметили на 29 января 2026 года (юбилей актер отметит 9 ноября), запланировали ее на площадке ДК Саид-Галеева в Дербышках (ул. Советская, 18). К работе над этим спектаклем, сообщили информагентству в театре, пока не приступили.

Кроме того, в 93-м сезоне репертуар Казанского ТЮЗа пополнит бэби-спектакль «Воробьишко», появившийся в июле этого года после лаборатории «Горький+Казань».

Зимне-новогодним меню сезона станет музыкальная сказка «Василиса Премудрая», премьерой которой театр завершил в июле предыдущий сезон.

На июнь будущего года намечена премьера спектакля «Уроки французского» по одноименному произведению советского периода писателя Валентина Распутина. Его поставит Виктория Емелева.