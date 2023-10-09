«Мы бюджетный театр, но хотим говорить о неудобном»: ТЮЗ Казани создал спектакль «Чучело»

Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

Казанский ТЮЗ представил первую сценическую премьеру 91-го сезона — спектакль «Чучело. Квартирник» (вне стен театра сезон открыл аудиоспектакль-променад в едущем трамвае «Мы. трамвай. Любовь»). На этот раз главный режиссер театра Радион Букаев взял за основу повесть 1981 года Владимира Железникова, экранизированную чуть позже Роланом Быковым в известном многим фильме «Чучело», и поставил на театральной сцене свою версию — в переработке молодого драматурга Анастасии Чернятьевой.

«Я уверен, что драматург этого спектакля должен был быть именно молодым (Анастасии Чернятьевой 22 года — прим. Т-и). Мы бюджетный театр, не обо всем можем говорить прямо, но считаем, что мы должны поднимать такие неудобные темы», — сказал Букаев после премьеры во время ее обсуждения с первыми зрителями.

Повесть рассказывает тяжелую историю травли одноклассниками Лены Бессольцевой. Спектакль, впрочем, отнюдь не прямой перенос на сцену текста Железникова. Наоборот, в нем две параллельные, хоть и очень схожие линии сюжета, грань между которыми не всегда считывает зритель: та самая история 1980-х из повести и школьный буллинг сегодняшних дней. Связующим их звеном стал повзрослевший персонаж повести — Валька, в 80-х бывший живодером, а теперь ставший охранником.

«Я сам учился в 80-х и 90-х. Такое было время: три убийства за лето на вторых Горках… Показывать объективную реальность сейчас очень тяжело, но мы пытаемся рассказывать про эти серьезнейшие, глобальнейшие вещи. Роль конкретной учительницы сводится здесь, в этой конкретной истории, только к одному: она предоставила детям решать этот вопрос самим, и это была ее ошибка. Мне же более важен персонаж охранника — запомните: те, кто будут буллить других детей, одноклассников, те станут потом охранниками», — обратился Радион Букаев к участникам обсуждения премьеры после просмотра спектакля.

Спектакль неспроста содержит в названии слово «квартирник». Действие его разворачивается в заброшенном доме, где ватага школьников собирается на квартирник: Казанский ТЮЗ, давно известный музыкальностью своих актеров, создал постановку в формате мини-концерта. Благодаря федеральной программе «Культура малой родины» специально для этого спектакля был закуплен редкий музыкальный инструмент — терменвокс.

Звуки на нем появляются как колебания волн в ответ на движения тела и рук, но без прикосновения к самому инструменту. Извлекаемая мелодия кажется гипнотизирующе-психоделической, внеземной: именно терменвокс ассоциируется с учительницей Маргаритой Ивановной, подчеркивая ее отстраненность от происходящего с учениками класса. Помимо терменвокса задействованы гитары, барабаны, гармонь и аккордеон.

Музыкальное оформление, как стало понятно во время дискуссии о премьере, обратило на себя внимание большинства зрителей и, по их словам, очень уместно добавляло эмоционального напряжения сюжету. В первые минуты обсуждения многие взявшие слово едва сдерживали слезы, их голос дрожал.

«Я смотрела в свои школьные годы фильм „Чучело“ один раз. И потом всю жизнь от этих эмоций себя берегу и своим детям его не показываю, к сожалению. Спасибо вам, что я осмелилась увидеть это во второй раз. Вам удалось вызвать сочувствие к тем людям, которые будут дальше с этим жить», — сказала одна из находившихся в зале.

«Сильно задел спектакль, хотелось кусаться и рычать», — призналась другая.

Отдушиной для зрителей стал персонаж народного артиста Татарстана Евгения Царькова. Он сыграл доброго, рассудительного, спокойного и уютного дедушку Ленки Бессольцевой. В этом году летом актер отметил 70-летний юбилей, и после премьеры директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева сообщила юбиляру о решении Министерства культуры республики наградить его медалью «За доблестный труд».

«В спектакле очень приятный дедушка, спасибо вам! Я люблю этого артиста, помню его с 90-х. Очень душевный образ», — заметила одна из зрительниц.

Следующий показ спектакля «Чучело. Квартирник» состоится 8 ноября. Возрастное ограничение постановки — 14+.

Фотографии предоставлены пресс-службой Казанского ТЮЗа.