«Василиса премудрая» в плену Кощея-викинга: ТЮЗ Казани дал финальную премьеру сезона

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский ТЮЗ представил завершающую премьеру 92-го сезона – спектакль «Василиса Премудрая» по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка». Площадкой первого показа в связи с продолжающейся реконструкцией здания театра на Островского, 10 стал ДК «Полимер» в поселке Левченко (ул. Рахимова, 29).

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

Что «Василиса Премудрая», что «Царевна-лягушка» – сказки вроде бы совсем детские и знакомы всем с младых ногтей, однако рекомендованный возраст аудитории спектакля – 6+. Идет он не менее 70 минут. К тому же в спектакле есть почти кинематографические мистические сцены, которых могут напугаться малыши. Да и Кощей выступает в костюме скорее чудища-викинга с характерными (хотя и неисторическими) рогами, нежели персонажа русского эпоса. Так и задумано, объяснил журналистам режиссер постановки Евгений Казанцев: в лице Кощея Ивану приходится сражаться со злом не отечественного происхождения – «он не наш, он оттуда».

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

Ставили спектакль по пьесе «Царевна-лягушка», которую написал Дмитрий Голубецкий. «Мы семейный театр», – любят повторят в ТЮЗе, поэтому старая добрая сказка будет интересна не только юным зрителям, но и сопровождающим их взрослым. Помимо добавляющих динамики и подогревающих любопытство от созерцаемого мистических сцен и вида Кощея-монстра, в постановке присутствуют хорошая музыка, похожая на саундтреки к мультфильму или кино (написал ее композитор Альфит Фархадшин), живой и добрый юмор, затейливые сказочные костюмы (художник Анастасия Бузунеева) и один актер на трех царских сыновей: Федю, Васю и Ваню. Режиссер уверен: дети будут следить именно за тем, как складывается судьба младшего сына царя Варфоломея Первого, так что один актер на три роли их не смутит.

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

«Мы решили, что все-таки у отца сыновья очень похожие, у них есть отличия, но в основном они все в папу – они добрые, отзывчивые и очень веселые. Поэтому мы решили, что это как бы один человек на самом деле – у них всех стержень один, поэтому решили, что это будет один артист. Если бы это были разные артисты, это были бы совсем разные дети у отца, а в данном случае мы решили, что главное – они все добрые. Один сильный и не очень умный, один, наоборот, очень сильно умный, но не очень рукастый человек… У нас все-таки понятно, что стержень у них один, что они в конце концов сыграют три свадьбы и девицы у них научатся все делать», – рассказал Евгений Казанцев.

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

Спектакль «Василиса Премудрая» поставлен на два состава актеров. 4 июля Казанский ТЮЗ уходит в отпуск, вновь увидеть сказочную премьеру можно будет уже в новом, 93-м сезоне, который театр начнет в конце августа.