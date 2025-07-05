Казанский ТЮЗ выпустит в сентябре премьеру по Чехову «Человек в футляре»

Казанский Театр юного зрителя следующий, 93-й, сезон начнет во второй половине августа, а уже в сентябре представит первую премьеру – спектакль «Человек в футляре» по одноименному произведению Чехова.

«Мы считаем важным обращаться к школьной классике и делать ее еще более интересной и актуальной для современных подростков. Мы планируем выпустить спектакль, который можно было бы возить в школы (здание театра находится на реконструкции, труппа дает спектакли на различных городских площадках – прим. Т-и) и в то же время который бы смотрелся на больших площадках. Опыт подобной успешной работы у нас уже есть – спектакль «Барышня-крестьянка», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе театра.

Ставит спектакль главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Роли в постановке исполнят Павел Густов (Беликов), Александр Яндаев (Буркин), Алсу Гуськова (Варвара Саввишна) и Полина Малых (Девушка). Премьера будет посвящена юбилею заслуженного артиста Татарстана Александра Яндаева, который в конце июня отметил 70-летие.

«Это будет история про то, как важно не уйти в футляр, а сохранять в себе внутреннего ребенка. Внутреннего озорника», – сказал, не раскрывая подробностей и особенностей постановки, Радион Букаев.

Премьера намечена на 17 сентября. Она пройдет в Союзе театральных деятелей РТ.