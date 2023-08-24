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Новый речной рейс Казань – Ульяновск потребует 30 млн дотаций в год
Межрегиональный речной рейс Казань – Ульяновск – Казань, выполняемый на новом судне на подводных крыльях «Муса Джалиль», потребует в год около 30 млн дотаций из бюджета. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной развитию водного транспорта РТ в акваториях Волги и Камы, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.
«Ульяновский наш рейс потребует примерно 30 млн дотаций на следующий год, которые мы разделим пополам, паритетно, с Ульяновской областью. Будем дотировать по крайней мере первый год, пока будет нарабатываться пассажиропоток», – сказал министр.
Новое судно на подводных крыльях, построенное на Зеленодольском судостроительном заводе, совершило первый межрегиональный рейс 18 августа, следуя по маршруту Казань – Ульяновск – Казань. Одним из первых пассажиров пока туристического, но в перспективе и социального рейса стал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. До «Мусы Джалиля» на подводных крыльях суда типа «Метеор» из Казани в Ульяновск приходили 19 лет назад.
«Вы – свидетели исторического возрождения транспортных взаимосвязей между двумя регионами [Татарстаном и Ульяновской областью]. Это все в рамках развития большого проекта “Великий Волжский путь“», – подчеркнул Сергей Иванов.
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