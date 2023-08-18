Татарстан и Ульяновская область будут субсидировать речные рейсы Казань – Ульяновск 50/50

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Ульяновской области Алексей Русских сегодня побывали на новом судне «Муса Джалиль», совершившем первый рейс межрегиональных пассажирских туристических перевозок из Казани в Ульяновск. Главы регионов оценили условия, в которых пассажиры смогут теперь путешествовать из города в город, и договорились о совместном субсидировании перевозок.

«Договорились о субсидировании каждым из регионов 50 на 50. И субсидирование это начнется уже буквально со следующей недели – нам осталось только слегка подкорректировать расписание, как мы это обговорили с нашими коллегами из Ульяновской области», – сообщил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

Предполагается, что новое скоростное пассажирское судно на подводных крыльях будет отправляться из Казани в Ульяновск по пятницам и воскресеньям в 8 утра, возвращаться обратно вечером того же дня. До настоящего времени, отметим, скоростное судно доставляло пассажиров из Казани в Ульяновск последний раз 19 лет назад.

Рассчитан «Метеор-2020», названный «Муса Джалиль», на 120 пассажиров. До Ульяновска он следует около 4 часов, проходя, в том числе, под новым строящимся через Волгу мостом. В салоне мягкие кресла, кондиционер, Wi-Fi, полки для багажа, также на судне есть буфет, санузел, зона отдыха экипажа, отдельная багажная зона и предусмотрена возможность выхода пассажиров на корму.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», Раис РТ Рустам Минниханов после осмотра судна сообщил журналистам, что Татарстан и Ульяновская область должны поддерживать связи как регионы, близкие по территории и интересам.

«Имея такой транспорт, вы должны больше общаться, — подчеркнул Минниханов. — Для нас Ульяновск всегда был очень близок — и по духу, и по интересам. Поэтому будем поддерживать», – сказал Минниханов.

Первыми пассажирами судна на маршруте из Казани до Ульяновска стали представители компаний-туроператоров, СМИ, а также десять счастливчиков, выигравших поездку на судне «Муса Джалиль» в соцсетях Госкомитета РТ по туризму. На обратном маршруте к ним присоединились порядка 70 жителей Ульяновска, которые проведут в Казани ночь, осмотрят город днём в субботу, 19 августа, и отправятся в Ульяновск во второй половине дня.

Тестовый рейс, к слову, выявил необходимость увеличить мощность кондиционера в салоне, повысить качество раскладных столиков для пассажиров, оборудовать места USB-разъемами и сопроводить туалеты инструкцией по использованию.

Вслед за туристическими пассажирскими перевозками компания «Флот РТ» намерена занять нишу и социальных пассажирских перевозок. Для этого перевозчику необходимо будет осенью принять участие в торгах на организацию такого вида транспортных услуг.

«Кратного увеличения стоимости бюджетных рейсов не будет. Это я обещаю. Это точно. Если только на тот уровень инфляции, который учтет Комитет по тарифам», – заверил «Татар-информ» Роман Лизалин.