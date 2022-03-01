Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заложил первый камень в фундамент нового перинатального центра в Казани. Медучреждение будет располагаться на базе родильного дома клинической больницы № 7, передает пресс-служба руководителя республики.

«Вопросам повышения демографии мы уделяем большое внимание. И один из наших главных приоритетов — безопасное материнство. Мы должны создать все необходимые условия для наших будущих матерей», — заявил Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

В перинатальном центре на 160 коек помощь будет оказываться беременным из Казани и из близлежащих районов республики. В год здесь смогут принимать до 8 тыс. родов. Отделение реанимации новорожденных оснастят современной дыхательной аппаратурой и кювезами — инкубаторами для выхаживания малышей. Строительство должно завершиться в августе 2023 года.

Затем Президент Татарстана посетил родильное отделение седьмой горбольницы, где сегодня состоялась выписка Айзили Тухватуллиной и ее новорожденной дочери Зарии. Минниханов поздравил родителей с рождением третьего ребенка и пожелал всем крепкого здоровья.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, он встретился со специалистами службы детства и родовспоможения РТ. На встрече были обсуждены меры по снижению младенческой смертности в республике и создание центра ЭКО на базе государственного медучреждения.