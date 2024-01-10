«Мы провожаем людей из одного мира в другой»: новый казанский хоспис готов открыться

В Казани полностью готов хоспис на улице Братьев Батталовых

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы это сделали!»

В Казани полностью готов новый хоспис на улице Братьев Батталовых. Напомним, строительство шло почти четыре года. Удалось возвести огромное двухэтажное задние с цокольным этажом. В строительство вложили порядка миллиарда рублей.

По признанию председателя правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова, он готов открыть новый хоспис хоть сейчас, однако пока идет работа с документами. Он надеется, что бумаги уже скоро удастся привести в порядок и хоспис откроет двери для пациентов.

Входим и попадаем в большой зал со стойкой регистрации. Владимир Вавилов по-хозяйски сообщает, что скоро здесь появится доска с именами благотворителей, которые помогали строить хоспис. Гуляя по коридорам нового хосписа, Владимир Владимирович, не скрывая восторга, говорит: «Мы это сделали!»

Уже скоро здесь смогут помогать 60 пациентам одновременно – тем, кому уже не может помочь медицина.

По признанию Владимира Вавилова, он готов открыть новый хоспис хоть сейчас, однако пока идет работа с документами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши пациенты уже прошли все этапы лечения, уже не имеют реабилитационного потенциала. Мы работаем как проводники – провожаем пациентов из одного мира в другой. Это психологически трудно, потому что к пациенту привыкаешь. Зато они у нас не чувствуют боли, находятся в окружении родных и близких», – отметил Вавилов.

Основная задача хосписа – сделать так, чтобы человек ушел в мир иной с достоинством.

На содержание паллиативного больного в день уходит в среднем 7 тысяч рублей, из этой суммы субсидируются 2,5 тысячи, все остальное оплачивают благотворители, какую-то часть при возможности может брать на себя семья пациента.

Медицинское и другое оборудование продолжают закупать Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хоспис с именем «Наташа»

Второй казанский хоспис назвали «Наташа». В честь старшей дочери Владимира Вавилова, которая скончалась два с половиной года назад.

«Когда мы только начинали работу над этим проектом, я сказал, что кому-то надо продолжить дело. Мы Наташу попросили, и она поступила в медицинский институт, училась на отлично. Она должна была стать здесь главным врачом. Она много сил вложила в строительство. Я помню, когда здесь коробка была кирпичная, мы с ней ходили, она говорила – здесь будет одно, там другое», – вспоминает председатель правления фонда.

Выбрав такое имя для нового хосписа, коллектив фонда решили отдать дань памяти Наталье Вавиловой.

Второй казанский хоспис назвали «Наташа». В честь безвременно ушедшей старшей дочери Владимира Вавилова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все для комфорта пациентов

В хосписе широкие коридоры. В каждой палате специальные электрические кровати, кислородные концентраторы, тумбочки, столик со стульями, телевизор, холодильник, своя туалетная комната, оборудованная по правилам доступной среды. Вскоре появятся электрические чайники. А еще – большой балкон, на который смогут выезжать или выходить пациенты. Вскоре в палатах появятся кресла-кровати для родственников, которые решат оставаться рядом со своим близким.

В хосписе широкие коридоры Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вавилов называет отделения для больных «мини-отелем». Действительно, условия для пациентов созданы самые комфортные. Есть даже специальные палаты для тех, у кого тяжелые формы онкологии с распадом тканей, с отдельной вентиляцией и тамбуром.

«К сожалению, много таких. Сейчас модно загорать под этими лампами. А потом рак кожи такой, что они не то что лежать, сидеть не могут. Чирий по всему телу, человек гниет заживо. Попадают девушки. Мы им и перевязки делаем, и обезболиваем, но это мучительная смерть. Зато мода на ультрафиолет», – рассказал Вавилов.

А еще на территории хосписа есть настоящая мини-гостиница на восемь мест – для родственников пациентов.

Здесь смогут одновременно помогать 60 пациентам, которым уже не может помочь медицина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть в новом хосписе, как и в старом, зимний сад, где уже стоит фортепиано. Именно здесь будут проводить различные культурные мероприятия. Есть большой зал прощаний, где близкие смогут проводить человека в последний путь.

Есть молитвенная и молельная комнаты для православных и мусульман. В каждой из них очень высокие потолки и панорамные окна во всю стену.

Есть свой большой кухонный блок со столовой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть и свой большой кухонный блок со столовой. Два больших спортивных зала, которые постепенно заполняют инвентарем. Вавилов уже привез сюда свои тренажеры. Медицинское и другое необходимое для хосписа оборудование продолжают закупать.

Весной территорию хосписа засадят деревьями.

«Надо делать это для того, чтобы радовало глаз», – подчеркнул Вавилов.

Два больших спортивных зала находятся в процессе наполнения инвентарем Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Онкология не щадит никого»

По словам Владимира Вавилова, тех, кому необходима паллиативная помощь, в республике очень много.

«Когда мы начнем пациентов принимать, то за два-три дня битком будем. Судьбы у них разные. Недавно женщина ушла в 40 лет, дочь у нее осталась 13-летняя. К сожалению, болезни такие бывают, онкология не щадит никого, к сожалению», – отметил председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой.

Владимир Вавилов рассказал, что на его депутатский прием поступило два запроса от татарстанцев о том, как попасть в хоспис. Кроме того, ежедневно ему звонят с просьбой положить родственника, а еще в хоспис поступают запросы от больниц и поликлиник. На все запросы стараются откликнуться. Как только новый хоспис откроется, помогать станет чуточку легче.

20% пациентов в мире не вылечиваются от онкологии, и им чаще всего нужна паллиативная помощь.

В каждой палате специальные электрические кровати, кислородные концентраторы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хоспис построили силами хороших людей»

Сейчас в хоспис активно набирают сотрудников. Нашли уже порядка 20 человек, а всего нужно около ста. Вавилов подчеркнул, что заработная плата здесь достойная, к тому же идет медицинский стаж. Нужны медицинские сестры, санитарки, работники пищеблока. Будет даже вахта от метро – на территории хосписа стоит свой автобус, а также предусмотрен обед для сотрудников.

Главный критерий для тех, кто хочет работать в хосписе, – это желание служить пациентам. По словам Вавилова, работа здесь и правда непростая: помогаешь пациенту, привязываешься, а потом провожаешь его в последний путь. Однако и к этому привыкают, учатся к смерти относиться спокойно.

«Хоспис построили силами хороших людей с открытым сердцем», – подчеркнул Вавилов.

Влдаимир Вавилов: «Основная задача хосписа, чтобы человек ушел в мир иной с достоинством» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Принимать пациентов, по словам Владимира Вавилова, начнут в конце января – начале февраля, потом случится официальное открытие. Точной даты пока нет, но однозначно это будет очень скоро.