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Общество 22 февраля 2024 13:25

Стало известно, кто будет руководить новым перинатальным центром в Казани

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Стало известно, кто будет руководить новым перинатальным центром в Казани
Татьяна Шигабутдинова
Фото: emckzn.ru

Руководить новым казанским перинатальным центром будет заместитель главного врача по акушерству и гинекологии седьмой городской больницы Татьяна Шигабутдинова. Об этом рассказал главный врач больницы №7 Артур Делян.

«Главный врач у нас – руководитель всей структуры. У нас есть замглавного врача по акушерству и гинекологии Шигабутдинова Татьяна Николаевна. И это служба входит в ее фронт работы», – отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин по видеосвязи открыл новый перинатальный центр в Казани.

#перинатальный центр
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