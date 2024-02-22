Стало известно, кто будет руководить новым перинатальным центром в Казани

Татьяна Шигабутдинова

Фото: emckzn.ru

Руководить новым казанским перинатальным центром будет заместитель главного врача по акушерству и гинекологии седьмой городской больницы Татьяна Шигабутдинова. Об этом рассказал главный врач больницы №7 Артур Делян.

«Главный врач у нас – руководитель всей структуры. У нас есть замглавного врача по акушерству и гинекологии Шигабутдинова Татьяна Николаевна. И это служба входит в ее фронт работы», – отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин по видеосвязи открыл новый перинатальный центр в Казани.