Новые бизнес-проекты и рейсы в Ташкент: как прошел российско-узбекский форум в Казани

К форуму Межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном развернули выставку с продукцией, которая производится в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые авиарейсы между Казанью и Ташкентом

Третий Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном прошел сегодня в Казани. Предыдущие два были приурочены к визитам глав государств. Первый прошел в октябре 2018 года в рамках визита в Ташкент Президента РФ Владимира Путина. Второй – в режиме видеоконференции в преддверии визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ в ноябре 2021 года.

В этот раз Шавката Мирзиёева ждут и в Москве, и в Казани – с 5 по 7 октября он будет находиться с официальным визитом в России.

К форуму в «Казань Экспо» сегодня развернули выставку с продукцией, которая производится в Татарстане. Здесь, например, были «КАМАЗы», которые уже давно выпускаются на сборочном производстве в Узбекистане. Для предприятия это один из основных экспортных рынков. Казанский вертолетный завод презентовал гостям медицинскую версию «Ансата» с реанимационным модулем.

На сессиях говорили о развитии сотрудничества в промышленности, транспортных путей, туризма, промпарков. Так, Минтранс Узбекистана предложил увеличить число авиарейсов Ташкент — Казань до семи, а Татарстан попросил РЖД возобновить железнодорожное сообщение в Ташкент.

Казанский вертолетный завод презентовал гостям медицинскую версию «Ансата» с реанимационным модулем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Форум – эффективный механизм прямого диалога»

На пленарной сессии вице-премьер России Денис Мантуров зачитал телеграмму Владимира Путина участникам форума. Глава государства отметил, что эта площадка «представляет собой действительно эффективный механизм прямого диалога с участием руководителей региональных и муниципальных органов власти, бизнесменов, деятелей науки, культуры и образования».

Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев передал приветствие Шавката Мирзиёева. Он подчеркнул: то, что местом проведения встречи выбрана Казань, глубоко символично.

«Исторически этот город играл важную роль в развитии торгово-экономического, культурного и научно-образовательного обменов с Центральной Азией. В настоящее время, особенно в последние годы, отношения Узбекистана с Татарстаном, как и со многими другими субъектами Российской Федерации, характеризуются высокой динамикой сотрудничества», – отметил Президент Узбекистана.

Денис Мантуров зачитал телеграмму Владимира Путина участникам форума Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Визит Мирзиёева – новый этап в развитии сотрудничества»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к участникам с мусульманским приветствием – «Салам алейкум».

Он отметил, что для Казани большая честь провести форум. И сообщил, что Шавкат Мирзиёев посетит республику завтра.

«Это первый в истории приезд Президента Узбекистана в Татарстан. Убежден, что данное знаковое событие ознаменует новый этап в развитии сотрудничества наших республик», – отметил он.

У народов республик общие культурные, религиозные и языковые корни. «Это помогает нам лучше понимать друг друга», – добавил Минниханов.

По его словам, в Узбекистане сегодня проживает около 300 тыс. татар – это самая многочисленная зарубежная татарская диаспора.

Рустам Минниханов отметил, что для Казани большая честь провести форум. И сообщил, что Шавкат Мирзиёев посетит республику завтра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан поможет создать промплощадки в Бухарской и Навоийской областях

Раис РТ сообщил, что Татарстан активно взаимодействует с партнерами из Узбекистана, в первую очередь в области экономики и инвестиций.

По итогам прошлого года товарооборот вырос в 1,5 раза – до $290 млн. В первом полугодии – еще на 30%. «Мы и дальше будем работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, а также реализацией инвестиционных проектов», – заверил Раис РТ.

В Узбекистане сейчас работают ведущие татарстанские компании и организации, в том числе КАМАЗ, «Татнефть», «Эйдос» и Казанский федеральный университет. При участии «Химграда» в Чирчике и Джизаке открыты технопарки. Сейчас идет работа по созданию промплощадок в Бухарской и Навоийской областях.

Рустам Минниханов пригласил представителей Узбекистана в следующем году принять участие в экономическом форуме KazanForum, «Играх Будущего» и мероприятиях в рамках Саммита глав государств БРИКС.

Выступали на форуме губернаторы Ивановской и Самарской областей. Причем то ли в дань уважения, то ли следуя модному тренду, Дмитрий Азаров появился на сцене в татарском френче. Также рассказали о проектах хокимы Джизакской и Ташкентской областей.

Дмитрий Вольвач сообщил, что всего в форуме приняли участие около 1,5 тыс. человек, примерно поровну с обеих сторон Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач сообщил, что всего в форуме приняли участие около 1,5 тыс. человек, примерно поровну с обеих сторон. Подписан солидный пакет двухсторонних документов, в том числе между регионами и компаниями. Один из них, к примеру, касается создания российским маркетплейсом Wildberries крупнейшего логистического комплекса в Средней Азии, где будут трудиться 7 тыс. жителей Узбекистана.