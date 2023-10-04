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Новые бизнес-проекты и рейсы в Ташкент: как прошел российско-узбекский форум в Казани
Казань сегодня стала центром переговоров между российскими и узбекскими компаниями – она приняла Третий Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Какие новые маршруты хотят открыть между Казанью и Ташкентом, когда в республике ждут Шавката Мирзиёева и чем удивил образ самарского губернатора – в репортаже «Татар-информа».
Новые авиарейсы между Казанью и Ташкентом
Третий Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном прошел сегодня в Казани. Предыдущие два были приурочены к визитам глав государств. Первый прошел в октябре 2018 года в рамках визита в Ташкент Президента РФ Владимира Путина. Второй – в режиме видеоконференции в преддверии визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ в ноябре 2021 года.
В этот раз Шавката Мирзиёева ждут и в Москве, и в Казани – с 5 по 7 октября он будет находиться с официальным визитом в России.
К форуму в «Казань Экспо» сегодня развернули выставку с продукцией, которая производится в Татарстане. Здесь, например, были «КАМАЗы», которые уже давно выпускаются на сборочном производстве в Узбекистане. Для предприятия это один из основных экспортных рынков. Казанский вертолетный завод презентовал гостям медицинскую версию «Ансата» с реанимационным модулем.
На сессиях говорили о развитии сотрудничества в промышленности, транспортных путей, туризма, промпарков. Так, Минтранс Узбекистана предложил увеличить число авиарейсов Ташкент — Казань до семи, а Татарстан попросил РЖД возобновить железнодорожное сообщение в Ташкент.
«Форум – эффективный механизм прямого диалога»
На пленарной сессии вице-премьер России Денис Мантуров зачитал телеграмму Владимира Путина участникам форума. Глава государства отметил, что эта площадка «представляет собой действительно эффективный механизм прямого диалога с участием руководителей региональных и муниципальных органов власти, бизнесменов, деятелей науки, культуры и образования».
Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев передал приветствие Шавката Мирзиёева. Он подчеркнул: то, что местом проведения встречи выбрана Казань, глубоко символично.
«Исторически этот город играл важную роль в развитии торгово-экономического, культурного и научно-образовательного обменов с Центральной Азией. В настоящее время, особенно в последние годы, отношения Узбекистана с Татарстаном, как и со многими другими субъектами Российской Федерации, характеризуются высокой динамикой сотрудничества», – отметил Президент Узбекистана.
«Визит Мирзиёева – новый этап в развитии сотрудничества»
Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к участникам с мусульманским приветствием – «Салам алейкум».
Он отметил, что для Казани большая честь провести форум. И сообщил, что Шавкат Мирзиёев посетит республику завтра.
«Это первый в истории приезд Президента Узбекистана в Татарстан. Убежден, что данное знаковое событие ознаменует новый этап в развитии сотрудничества наших республик», – отметил он.
У народов республик общие культурные, религиозные и языковые корни. «Это помогает нам лучше понимать друг друга», – добавил Минниханов.
По его словам, в Узбекистане сегодня проживает около 300 тыс. татар – это самая многочисленная зарубежная татарская диаспора.
Татарстан поможет создать промплощадки в Бухарской и Навоийской областях
Раис РТ сообщил, что Татарстан активно взаимодействует с партнерами из Узбекистана, в первую очередь в области экономики и инвестиций.
По итогам прошлого года товарооборот вырос в 1,5 раза – до $290 млн. В первом полугодии – еще на 30%. «Мы и дальше будем работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, а также реализацией инвестиционных проектов», – заверил Раис РТ.
В Узбекистане сейчас работают ведущие татарстанские компании и организации, в том числе КАМАЗ, «Татнефть», «Эйдос» и Казанский федеральный университет. При участии «Химграда» в Чирчике и Джизаке открыты технопарки. Сейчас идет работа по созданию промплощадок в Бухарской и Навоийской областях.
Рустам Минниханов пригласил представителей Узбекистана в следующем году принять участие в экономическом форуме KazanForum, «Играх Будущего» и мероприятиях в рамках Саммита глав государств БРИКС.
Выступали на форуме губернаторы Ивановской и Самарской областей. Причем то ли в дань уважения, то ли следуя модному тренду, Дмитрий Азаров появился на сцене в татарском френче. Также рассказали о проектах хокимы Джизакской и Ташкентской областей.
Заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач сообщил, что всего в форуме приняли участие около 1,5 тыс. человек, примерно поровну с обеих сторон. Подписан солидный пакет двухсторонних документов, в том числе между регионами и компаниями. Один из них, к примеру, касается создания российским маркетплейсом Wildberries крупнейшего логистического комплекса в Средней Азии, где будут трудиться 7 тыс. жителей Узбекистана.
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