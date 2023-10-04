Минтранс Узбекистана предложил увеличить число авиарейсов Ташкент — Казань до семи

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Увеличить количество авиарейсов из Ташкента в Казань предложил заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев. Об этом он заявил на панельной сессии III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

«Наша цель — увеличить число авиарейсов между Ташкентом и Казанью. Сейчас выполняется всего два рейса, а мы хотим, чтобы в течение шести месяцев их стало семь, то есть выполнялись ежедневные рейсы», — сказал спикер.

Чориев отметил, что есть также заинтересованность в увеличении количества авиарейсов в Казань из Самарканда и Ферганы.

Помимо двух рейсов в неделю из Казани в Ташкент, по средам и воскресеньям из столицы Татарстана самолеты летают в Фергану. Кроме того, выполняется один рейс в неделю в Самарканд, а с конца октября их будет два, уточнил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов.

«Количество рейсов нужно увеличивать. Мы с удовольствием подключимся к работе по увеличению числа авиарейсов», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Форум проводится для расширения практического сотрудничества между регионами России и Узбекистана, деловыми кругами и организациями. Он является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных мероприятий в экономической сфере.