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Татарстан попросил РЖД возобновить железнодорожное сообщение из Казани в Ташкент
Татарстан и Узбекистан хотят возобновить железнодорожное сообщение из Казани в Ташкент. Об этом стало известно на панельной сессии III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
«Мы заинтересованы в возобновлении железнодорожного маршрута Ташкент — Казань. Раньше эти рейсы выполнялись, но были приостановлены», — сказал заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев.
По его словам, у жителей Ташкента есть большой спрос на этот рейс. «Имеется потенциал, который можно раскрыть. Нужно обсуждать, как возобновить поезд», — подчеркнул узбекистанский чиновник.
Глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов в свою очередь сообщил, что со стороны Татарстана в РЖД направлено обращение о возобновлении движения поездов между Казанью и Ташкентом и что оно находится в работе.
Железнодорожное сообщение между столицами Татарстана и Узбекистана открыли в 2018 году, но в 2020 году оно было отменено из-за пандемии коронавируса.
«Думаю, что наши общие усилия и этот форум оперативнее продвинут вопрос», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Форум проводится для расширения практического сотрудничества между регионами России и Узбекистана, деловыми кругами и организациями. Он является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных мероприятий в экономической сфере.
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