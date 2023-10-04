«Видим перспективный рынок»: Татарстан представил продукцию на русско-узбекском форуме

В МВЦ «Казань Экспо» стартовал III Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Здесь открылась выставка с продукцией, производимой в Татарстане. Свои наработки представили как крупные промышленные компании, так и небольшие производства.

«Мы занимаемся узловой сборкой FPV-дронов. Они предназначены для работы в области чрезвычайных ситуаций, могут поднимать грузы [массой] до двух килограммов, а также обеспечивать визуальное наблюдение над местом происшествия с воздуха», — рассказал специалист по связям с общественностью компании TANKOR Дамир Нургалиев.

По его словам, рынок Узбекистана очень актуален для компании. Она сотрудничают с Международным Комитетом Красного Креста, поэтому взаимодействие с азиатскими партнерами поможет расширить географию спасательных миссий.

Среди компаний, представленных на выставке, оказались не только крупные автопроизводители и химические заводы, но и нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании.

«Мы действительно видим перспективный рынок для себя в Узбекистане. Мы сотрудничаем с ними уже около десяти лет, эта страна богата природными ресурсами, особенно газом, и там еще много работы для нас. Мы предлагаем наши услуги по поиску и интерпретации сейсмического материала», — пояснил, в частности, начальник отдела маркетинга компании «ТНГ-групп» Артем Юриков.