Новые авто могут подорожать на 6−15% в новом году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В наступившем 2026 году новые автомобили в Нижегородской области могут вырасти в цене на 6−15%. Такое мнение высказал известный местный автоблогер Александр Дейч, сообщает ИА «Время Н».

«Инфляционные процессы никто не отменял. Плюс растут технологические расходы. Например, процессоры памяти подорожали примерно в три раза. Кроме того, вырос размер утильсбора», – пояснил специалист.

Эксперт добавил, что дорожать будут как иностранные авто, среди которых преобладают китайские, так и машины отечественного производства.

К тому же, по его словам, «сейчас в отечественных автомобилях сидят те же китайцы», Так, новый «Москвич» фактически является «калькой JAC».

При этом доля китайских машин на нижегородском рынке приблизилась к 90%, отметил менеджер одного из нижегородских сервисных центров Николай. На его взгляд, в таких условиях люди готовы покупать за любую цену.

Однако на вторичном рынке авто цены стагнируют. Машина здесь стоит те же условные 500 тыс. рублей, что и в прошлом году, констатировал Дейч.

К тому же наблюдается снижение потребительской активности во всех сегментах, добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя цена нового легкового авто в России выросла на 10% – до 3,48 млн рублей.