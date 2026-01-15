Какие основные недостатки имеют китайские автомобили – мнение эксперта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Преимуществом китайских машин можно назвать подвеску и доступность запчастей, но при этом у них слабая защита от коррозии и не самая надежная электроника. Таким мнением с «Татар-информом» поделился автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«На своем китайском автомобиле я за год проехал 50 тыс. километров. Отмечу очень хорошую подвеску, давно не встречал у подвески такую энергоемкость. Но есть вопросы с органайзингом. Во многих “китайцах” выбраны тачскриновые решения, которые зачастую подводят при холодной погоде. Кроме того, слабый салонный свет, нет розеток, прикуривателей на задних сидениях. Однако эти проблемы решены некоторыми производителями», – заявил он.

Также у китайских машин есть проблемы с антикоррозийностью и заменой деталей. Несмотря на их дешевизну, зачастую их механически сложно поменять. Например, чтобы сменить лампочку в передней фаре, нужно снять сразу несколько крупных блоков под капотом, что добавляет дискомфорта, добавил Попов.

«Есть еще важный момент, касающийся передних стоек амортизатора. Они выставлены на меньшие углы, из-за чего автомобиль во время поворота приседает на противоположную сторону. Из-за этого управляемость падает», –продолжил собеседник агентства.

Еще одним недостатком эксперт выделил конструкцию вариатора во многих китайских авто. Он не предполагает разбора, ввиду чего при его поломке нужно будет менять всю систему. А выдерживает она всего порядка 200 тыс. километров.

Отвечая на вопрос, что лучше купить, новый китайский или подержанный европейский или японский автомобиль, Попов подчеркнул, что рынок запчастей Поднебесной остается для нашей страны полным и доступным.

«На такой вопрос однозначного ответа нет. С точки зрения эксплуатации каждый автомобиль покажет себя со временем, но важно понимать, что сейчас рынок питается запчастями с разборок, а что будет дальше, сказать трудно», – заявил Попов.

Но он остается верным позиции, что все-таки лучше покупать новый автомобиль, чем подержанный.

«Новый автомобиль есть новый автомобиль. На сегодня ситуация такая, что самыми доступными и достаточно надежными на рынке для нашей страны остаются “китайцы”. Так что я сделал выбор в пользу нового авто, а не подержанного европейца или японца», – заключил собеседник агентства.