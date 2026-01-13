Эксперт Моржаретто назвал причины падения авторынка в России на 16% в 2025 году

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал «Татар-информу» причины падения авторынка в России на 16% в 2025 году.

«Цена выросла, в первую очередь, из-за налога, из-за роста утильсбора. Второе – дорогие кредиты, ужесточились правила получения кредитов. Буквально половину тех, кто подается на кредит, отметают. Дорогой автомобиль, кредиты недоступны – все это было предсказано еще в начале года», – сказал Моржаретто.

Ранее «Автостат» сообщил, что за 2025 год в России продали 1,33 млн новых легковых автомобилей. Это на 15,6% меньше, чем в 2024 году. Отечественный авторынок снизился впервые за последние три года. До этого продажи падали в 2022 году – на 59%, а затем рынок два года подряд рос: в 2023 году – на 69%, в 2024 году – на 48%.