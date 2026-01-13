news_header_top
Экономика 13 января 2026 12:23

Средняя цена нового легкового авто в России выросла на 10% до 3,48 млн рублей

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России выросла на 10% до 3,48 млн рублей. Такие цифры озвучили во время пресс-конференции «Автостат Оперативка» по итогам декабря 2025 года.

«Мы видим, что декабрь к декабрю – динамика плюс 10%, то есть цены выше, чем в прошлом году», – прокомментировал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом – 1,31 млн рублей, рост на 8% по сравнению с декабрем 2024 года.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с «Татар-информом» прокомментировал рост цен на новые легковые автомобили в 2025 году. По его прогнозу, в 2026 году стоимость вырастет еще как минимум на 10%.

«В лучшем случае рынок будет на уровне этого года. Цены запредельные. Из-за повышения утильсбора и НДС они еще вырастут в течение года на 10%», – считает автоэксперт.

Ранее стало известно, что российский авторынок в 2025-м впервые с 2022 года показал падение – на 16%.

Эксперт Моржаретто назвал причины падения авторынка в России на 16% в 2025 году
