Новошешминцы в прямом эфире поздравили бойцов СВО с наступающим Новым годом

Сотрудники Новошешминского молодежного центра «Чишмэле» в прямом эфире поздравили бойцов спецоперации с наступающим Новым годом. Акцию организовала социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» в РТ Новошешминского района Рузанна Храмова.

Сотрудники молодежного центра поблагодарили ребят за мирное небо, пожелали здоровья им и их семьям и в будущем году попросили вернуться с Победой домой — живыми и невредимыми.

Муж Рузанны Олег был мобилизован в октябре 2022 года, на тот момент в семье было трое детей, тогда он написал рапорт, что уходит добровольно. За два с половиной года военных действий он награжден несколькими боевыми наградами, среди них — медаль «За отвагу». Семья Храмовых активно участвует в помощи нашим бойцам на СВО.

Так, Рузанна на свои средства приобрела костыли для раненого в госпитале, под ее руководством в школах дети изготавливают сухой душ для солдат и делают пакетики с чаем, организует спортивные соревнования среди школьников в память о бойцах-земляках.

По ее инициативе в парке «Патриот» села Новошешминск был разбит «Сад памяти» из роз. Каждый желающий мог посадить куст роз в память своего погибшего защитника. На сегодня волонтерами и родственниками солдат высажено несколько десятков розовых кустов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец с позывным Призрак из Новошешминского района награжден наградами на СВО.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой