Боец Призрак из Новошешминского района награжден наградами на СВО

40-летний Александр из села Слобода Волчья Новошешминского района Татарстана награжден двумя медалями «За СВО» и «За боевое отличие». 15 декабря он пришел в очередной краткосрочный отпуск и рассказал о своем видении военной операции, а также о том, что должно быть у каждого военного.

После 9-го класса школы он окончил Новошешминское ПУ-118, одно время жил в Москве, а последние 5-6 лет занимался бизнесом в городе Набережные Челны, в частности — ремонтом и обслуживанием бытовой техники. Как сам говорит, собирался заняться этим делом в родном районе, но не успел — призвали на СВО. Александра мобилизовали в октябре 2022 года. К тому времени за плечами были два года срочной службы в спасательных воинских формированиях МЧС и один год там же — по контракту.

На боевом слаживании в Казани перед отправкой ребята придумали ему позывной Призрак. Почему — он сам не знает, возможно, боец имеет качество появляться неожиданно и незаметно для окружающих, а сейчас для противника — особенно.

С самого начала Александр служит на Херсонском направлении: их позиции — на одном берегу Днепра, ВСУ — на противоположном. Наши стоят в обороне. Рассказывает, что украинские войска покоя не дают — обстрелы ежедневные: минометы, артиллерия, дроны.

У самого Александра очень ответственная должность: он отвечает за доставку на наши позиции боеприпасов в достаточном количестве, которые он получает, привозит и распределяет.

Боеприпасы подвозятся регулярно, рейсы грузовых машин ежедневные для восполнения потраченных запасов. Так что отпор украинцам наши бойцы дают хороший.

Александр сопровождает груз, сидя рядом с водителем. Конечно, ВСУ тоже охотятся за нашим транспортом, с дронами борется антенна РЭБ на кабине грузовиков.

Гуманитарная помощь из района привозится: постоянно ездят ветераны-афганцы во главе с председателем Совета ветеранов локальных войн Виктором Калмыковым.

С питанием все отлично: что-то покупают, а тушенкой консервами, сухпайками снабжает Минобороны. Горячую еду из продуктов готовят сами. Перед его отпуском снова пришел гуманитарный груз из района.

Александр по натуре человек немногословный и скромный, о себе рассказывает мало, но очень просил поблагодарить всех жителей района, которые стараются помочь, облегчить военный быт бойцов: отправляют окопные свечи, маскировочные сетки, сухой душ, витаминный чай, теплые носки, продукты питания и многое другое. Ведь живут ребята в земляных блиндажах, сейчас наступила зима. Там, где служит Александр, бани нет, и чтобы помыться, они сами греют воду.

Дома в деревне его ждет папа Дмитрий Александрович (мамы не стало в августе 2022 года), в Набережных Челнах — 12-летняя дочка Анна, два брата в Нижнекамске, сестренка Любовь в Красном Октябре. Все с ним на связи, за него переживают. Дочка говорит, что очень скучает, спрашивает: «Когда, папа, приедешь на совсем?». Так что у Александра тыл надежный.

«У каждого человека есть кто-то, который за него переживает», — убежден он.

Боец еще раз просит поблагодарить всех неравнодушных жителей района, волонтеров за оказываемую гуманитарную помощь и поздравляет всех с наступающим Новым годом. А сам он встретит Новый год в своей военной части с боевыми товарищами.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой